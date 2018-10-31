Скончался советский и украинский режиссер Эдуард Митницкий

Советский и украинский режиссер Эдуард Митницкий скончался в Киеве в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС.

Митницкий родился в Киеве 4 августа 1931 года. В 1970-х основал Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Митницкий поставил спектакли "Украденное счастье", "Анна Каренина", "Пять пудов любви" и другие. Всего на его счету более 140 театральных, радио и ТВ-спектаклей.

В 1988 получил звание Народного артиста Украинской ССР, в 2004 ему присвоено звание Народного артиста РФ.

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