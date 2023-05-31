Минкульт исключил часть режиссеров из экспертных советов и заменил их священниками

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Министерство культуры РФ исключило некоторых режиссеров из экспертных советов по документальному, игровому и анимационному кино. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на приказ ведомства.

По информации издания, из состава экспертов исключили режиссеров Алексея Учителя, Владимира Хотиненко, Алексея Федорченко, генерального директора Первого канала Константина Эрнста и других.

В издании сообщили, что их заменили членами Минкульта и представителями церкви. Среди последних – настоятель московского храма Святителя Николая Мирликийского на Трех Горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко. Отмечается, что в совет также вошли ведущий телепередачи "Человек и закон" Алексей Пиманов и депутат ГД Дмитрий Певцов.

Ранее Минкультуры заявило, что более 400 предметов, принадлежавших семье петербургских архитекторов и художников Бенуа, вернутся в Россию. Их передаст в Петергоф итальянский коллекционер Пьетро Питтар.

До этого в министерстве рассказали, что икону "Троица" Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня. Там она пробудет две недели.