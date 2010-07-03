Представитель Бекмамбетова опроверг сообщения о тяжелом заболевании режиссера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов опроверг сообщения о тяжелом заболевании режиссера, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, появившаяся в СМИ информация – неправда.

"Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня – он прошел обследование и абсолютно здоров. Вообще никаких заболеваний нет. Я сейчас с ним поговорил и еще раз могу это подтвердить", – рассказал Асадов.

Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что у Тимура Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание. Сейчас он якобы проходит терапию. По сообщениям, накануне режиссер обратился в московскую больницу и прошел обследование.