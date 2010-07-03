Режиссер Павел Лунгин опроверг информацию о своей госпитализации

Режиссер Павел Лунгин опроверг информацию, что находится в реанимации. Об этом он сообщил порталу Москва 24.
"У меня никакой реанимации нет, я на обследовании. Все хорошо", – заявил он.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что Павел Лунгин попал в реанимацию. Известного режиссера якобы накануне после обследования доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.
Режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Павел Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианы Лунгиной.
В 1990 году Лунгин дебютировал как режиссер, поставив по собственному сценарию фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Картина получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм принес автору известность в России и на Западе. Огромный интерес у зрителей вызвали также картины "Олигарх" и "Бедные родственники".
В 2019 году фильм "Братство" Лунгина получил прокатное удостоверение. Изначально премьера должна была состояться 6 декабря 2018 года, но была перенесена на полгода. В Минкультуры РФ провели показ фильма, после чего картине выдали прокатное удостоверение, но рекомендовали выпустить ее в широкий прокат в дату, не совпадающую с 9 Мая. Картина вышла на экраны 10 мая нынешнего года.
События "Братства" разворачиваются в канун вывода советских войск из Афганистана в 1988 году. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, контроль над которым удерживает группировка моджахедов Инженера Хошема.
Сын режиссера Павла Лунгина рассказал, почему его отец в реанимации
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.