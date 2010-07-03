Режиссер Павел Лунгин опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Павел Лунгин опроверг информацию, что находится в реанимации. Об этом он сообщил порталу Москва 24.

"У меня никакой реанимации нет, я на обследовании. Все хорошо", – заявил он.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Павел Лунгин попал в реанимацию. Известного режиссера якобы накануне после обследования доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Павел Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианы Лунгиной.

В 1990 году Лунгин дебютировал как режиссер, поставив по собственному сценарию фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Картина получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм принес автору известность в России и на Западе. Огромный интерес у зрителей вызвали также картины "Олигарх" и "Бедные родственники".

В 2019 году фильм "Братство" Лунгина получил прокатное удостоверение. Изначально премьера должна была состояться 6 декабря 2018 года, но была перенесена на полгода. В Минкультуры РФ провели показ фильма, после чего картине выдали прокатное удостоверение, но рекомендовали выпустить ее в широкий прокат в дату, не совпадающую с 9 Мая. Картина вышла на экраны 10 мая нынешнего года.

События "Братства" разворачиваются в канун вывода советских войск из Афганистана в 1988 году. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, контроль над которым удерживает группировка моджахедов Инженера Хошема.

