"Известия": актер Анатолий Зобнин из "Бумера" скончался в больнице

Фото: кадр из фильма "Бумер"; режиссер – Петр Буслов; производство – Кинокомпания CTB / СТВ, Пигмалион Продакшн

Актер Анатолий Зобнин, который снялся в фильме "Бумер", умер в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, Зобнин был доставлен в больницу с пневмонией, которая стала прогрессировать на фоне онкологии.

Зобнин родился во Владивостоке. Окончил Морской государственный университет имени Невельского в 1984 году и на протяжении нескольких лет работал во флоте. В конце 1990-х он переехал в Москву.

Благодаря знакомству с режиссером фильма "Бумер" Петром Бусловым Зобнин получил роль "прикинутого" в кинокартине. Она стала единственной в фильмографии актера.

