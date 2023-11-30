Экс-фронтмен группы The Pogues Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет

Фото: shanemacgowan.com

Ирландский музыкант и бывший фронтмен панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Там указано, что музыкант умер 30 ноября в 03:00 по местному времени (06:00 по московскому). В момент смерти с ним находилась семья, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в публикации, в ближайшее время будут объявлены дополнительные детали кончины артиста, а пока родные Макгоуэна попросили их не беспокоить в этот период.

Как пишет РИА Новости, в последние годы у Макгоуэна были проблемы со здоровьем. Его госпитализировали в больницу Дублина, в которой он лечился после заражения энцефалитом. Его выписали незадолго до его дня рождения 25 декабря.

Шейн Макгоуэн родился в 1957 году в графстве Типперэри на юге Ирландии. В детстве его семью переехала в Англию, где в начале 1980-х Макгоуэн основал The Pogues под влиянием The Clash и других панк-групп. В середине 1980-х группа Макгоуэна пользовалась популярностью в Великобритании, а в 1991-м фронтмен покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.