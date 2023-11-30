Умерла американская актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген

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Американская актриса Френсис Стернхаген скончалась на 94-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на семью актрисы.

Уточняется, что Стернхаген умерла от естественных причин 27 ноября. За свою актерскую карьеру она была трижды номинирована на премию "Эмми", в том числе за роль матери Трея в сериале "Секс в большом городе". Помимо этого, Френсис Стернхаген получила две премии "Тони" за достижения в области театрального искусства.

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До этого кинокритик, член Союза кинематографистов России Вита Рамм скончалась на 69-м году жизни. Она умерла 25 ноября после продолжительной болезни.