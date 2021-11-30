Умерла одна из создателей фильма "Баллада о солдате" Ирина Софиева

Фото: Союз кинематографистов Российской Федерации

Умерла редактор, заслуженный работник РСФСР, руководитель информационно-методической группы киностудии "Мосфильм" Ирина Софиева. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Добрая память об Ирине Александровне Софиевой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими о невосполнимой утрате", – говорится в сообщении.

Софиевой был 91 год. Она известна как одна из создателей фильмов "Девять дней одного года", "Летят журавли", "Баллада о солдате", "Иваново детство" и многих других.

