Екатерина Стриженова станет гостем "The City. Говорим"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса театра и кино Екатерина Стриженова. Смотрите эфир в ночь на среду, 1 декабря в 00:20.

Стриженова расскажет ведущей Ренате Пиотровски, как и зачем совмещать театр и ТВ, а также какое лицо обретает сегодня кино и медиа: мужское или женское.

Ранее гостем программы стал российский актер дубляжа Петр Гланц. Российский актер дубляжа рассказал, кто сегодня занимается пиратской озвучкой и исчезнет ли она когда-нибудь.