Гостем "The City. Говорим" станет российский актер дубляжа Петр Гланц

Фото: instagram.com/glanz_ru

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет российский актер дубляжа Петр Гланц (Иващенко). Смотрите программу в 00:20 в ночь на вторник, 30 ноября.

Его голос знаком зрителям по множеству фильмов, таких как "Планета обезьян", "Воображариум доктора Парнаса", "Звездный путь", "Дэдпул". Русский голос Джерарда Батлера, Джона Кьюсака, Терренса Ховарда, Бена Стиллера – российский актер дубляжа Петр Гланц в гостях "The City. Говорим".

Пиратские озвучки сегодня – кто ими занимается? Исчезнут ли они когда-нибудь окончательно? Об этом главному редактору проекта The City Евгении Смурыгиной расскажет актер дубляжа Петр Гланц.

Ранее гостем программы становился критик и арт-директор фестиваля NET Роман Должанский. В эфире он рассказал, как сделать современный театр модным и как театральные режиссеры меняют визуальную культуру.