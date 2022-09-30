Прощание с Моисеевым состоится 2 октября на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым состоится 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища, сообщил ТАСС арт-директор певца Сергей Горох.

По его словам, мероприятие начнется в 12:00. После церемонии певца похоронят на том же кладбище.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

Умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев

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