Пользователи Сети выберут лучшие фотографии столицы

Фото: ag.mos.ru/Людмила Суркова

Интернет-пользователи выбирают лучшие работы участников конкурса городской фотографии "Планета Москва – 2019" на площадке "Активный гражданин". А с 1 августа это можно будет сделать и на официальной странице департамента градостроительной политики в фейсбуке.

"В проекте "Активный гражданин", созданном по инициативе Сергея Собянина для проведения народных референдумов, сегодня стартовало голосование, – рассказал глава департамента Сергей Левкин. – Здесь опубликована 21 фотография, заявленная в специальной номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители", приуроченной к празднованию 25-летия Фонда ветеранов строителей Москвы. По итогам голосования, которое завершится 11 августа, авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и призами с фирменной символикой "Активный гражданин".

По словам Левкина, уже 1 августа откроется голосование на официальной странице департамента в фейсбуке. Там представлены около 200 фотографий полуфиналистов во всех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса" и одной специальной номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители". "Ставить лайки может любой желающий до 11 августа включительно. "Народные" избранники будут отмечены памятными призами", – добавил он.

Всего на конкурс в этом году поступило 3 759 работ, участие приняли 536 фотографов. Церемония награждения победителей конкурса "Планета Москва" состоится 17 августа в парке "Зарядье", одновременно откроется выставка работ финалистов. Позже работы будут экспонироваться в "Доме на Брестской" и в мэрии Москвы.