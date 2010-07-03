Пользователи Сети выберут лучшие фотографии столицы

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Фото: ag.mos.ru/Людмила Суркова
Интернет-пользователи выбирают лучшие работы участников конкурса городской фотографии "Планета Москва – 2019" на площадке "Активный гражданин". А с 1 августа это можно будет сделать и на официальной странице департамента градостроительной политики в фейсбуке.
"В проекте "Активный гражданин", созданном по инициативе Сергея Собянина для проведения народных референдумов, сегодня стартовало голосование, – рассказал глава департамента Сергей Левкин. – Здесь опубликована 21 фотография, заявленная в специальной номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители", приуроченной к празднованию 25-летия Фонда ветеранов строителей Москвы. По итогам голосования, которое завершится 11 августа, авторы трех работ, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и призами с фирменной символикой "Активный гражданин".
По словам Левкина, уже 1 августа откроется голосование на официальной странице департамента в фейсбуке. Там представлены около 200 фотографий полуфиналистов во всех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса" и одной специальной номинации "Строители в лицах. Ветераны – строители". "Ставить лайки может любой желающий до 11 августа включительно. "Народные" избранники будут отмечены памятными призами", – добавил он.
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