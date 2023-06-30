Умер звезда фильма "Эдвард Руки-ножницы" Алан Аркин

Кадр из фильма "Метод Комински"; режиссер – Энди Теннант, Бет МакКарти-Миллер, Чак Лорри, Дональд Питри ; производство – Chuck Lorre Productions, Netflix, Warner Bros. Television

Американский актер, режиссер и сценарист, звезда фильма "Эдвард Руки-ножницы" Алан Аркин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на сыновей актера Адама, Мэттью и Энтони.

Актер провел свои последние дни в доме в Карлсбаде, штат Калифорния. Однако причина смерти Аркина не уточняется.

"Наш отец был уникальный, талантливый от природы человек, большой художник и человек с большим сердцем. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, мы все его обожали, и нам будет его очень не хватать", – сказали дети Аркина.

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов актер успешно дебютировал на Бродвее. Кроме того, он был удостоен премии "Тони" за один из первых своих спектаклей.

За всю свою творческую карьеру Аркин снялся в более чем ста кинолентах, включая фильмы "Эдвард Руки-ножницы", "Гаттака", "Марли и я". Фильм "Маленькая мисс Счастье" принес актеру "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.