"Отелло" Кончаловского завершает сезон премьер Театра Станиславского и Немировича-Данченко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко завершает премьерный парад 100-го сезона показом новой постановки оперы "Отелло" Джузеппе Верди.

Поставить спектакль театр пригласил Андрея Кончаловского, одного из известнейших современных кинорежиссеров. Музыкальный руководитель – главный дирижер театра Феликс Коробов. Заглавную партию репетируют Арсен Согомонян и Николай Ерохин, партию Дездемоны – Хибла Герзмава, Елена Гусева и Наталья Петрожицкая, а Яго – Антон Зараев и Алексей Шишляев.

Премьера спектакля "Отелло" проходит в рамках фестиваля "Черешневый лес".

Почему театр выбрал именно "Отелло" для завершения юбилейного сезона?

• Во-первых, это величайшее сочинение величайшего композитора, написанное по трагедии величайшего драматурга.

• Во-вторых, оперная труппа Музыкального театра располагает сегодня плеядой замечательных певцов-артистов, которым под силу справиться с самыми амбициозными задачами.

• В-третьих, приглашение выдающегося режиссера Андрея Кончаловского, имеющего опыт постановок спектаклей в главных оперных театрах мира, заставляет ожидать масштабности сценического решения, тем более что сценограф спектакля Мэтт Дили имеет в своей биографии опыт работы не только в драматических и оперных театрах, но и на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

"Отелло", созданный 74-летним композитором после 15 лет "оперного молчания", стал одним из величайших шедевров в 400-летней истории оперного жанра.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Между премьерами "Аиды" и следующей оперы Верди "Отелло" – 15 лет. В этот промежуток был написан знаменитый "Реквием" и несколько камерных произведений, но ни одной новой оперы. "Для чего, собственно говоря, мне писать? К чему бы это привело? И что бы я на этом выиграл? Результат этого был бы плачевным. Я бы опять услышал о том, что я не умею писать, что я стал последователем Вагнера. Завидная слава! После почти 40 лет деятельности кончить подражателем!" – так писал Верди, отвечая на вопрос, почему он не пишет опер. И все-таки молчание было прервано. Великий маэстро прочел наброски либретто, созданные композитором и литератором Арриго Бойто, и согласился написать оперу. Работа заняла без малого восемь лет.

"Я предпочитаю Шекспира всем драматическим писателям, не исключая даже древних греков", – писал в одном из писем Верди, отмечая, что у большинства писателей "натянута лишь одна струна", тогда как в шекспировских пьесах – "все контрасты и противоречия человеческих характеров".

В итоге Джузеппе Верди создал оперу, которая и по сей день оценивается как одно из величайших музыкально-театральных произведений. "В "Отелло", – пишет Иван Соллертинский, – исчезают последние следы мелодрамы, риторики, декламации, драматической раздробленности. Действие неуклонно движется к трагической катастрофе. Сцены бури, все монологи Отелло (во втором-третьем актах), весь четвертый акт – все это в самом точном смысле достойно Шекспира и по потрясающему музыкальному реализму действительно близко".