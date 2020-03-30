Картину Ван Гога украли из музея в Нидерландах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Картина Винсента Ван Гога была похищена в Нидерландах. Полотно находилось в музее "Сингер Ларен", как сообщает ТАСС.

Как сообщили в учреждении, речь идет о картине "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной". Это произведение искусства было создано в 1884 году, за шесть лет до смерти художника.

Полотно было арендовано у Музея Гронингена. По версии правоохранительных органов, разбойные действия были произведены в районе 3:15 утра по голландскому времени. Злоумышленники выбили стеклянную входную дверь и забрали полотно.

Музей "Сингер Ларен" был ранее закрыт в качестве меры профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Ранее в марте сообщалось, что в Нидерландах пришлось уничтожить миллионы букетов. Выращенные ранее цветы оказались невостребованными из-за распространения коронавируса и закрытия границ.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

