Скончался киновед Андрей Шемякин

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Киновед, культуролог, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин умер в возрасте 67 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

Там уточнили, что причиной смерти стали последствия болезни.

Шемякин в 1981–1989 годах работал младшим научным сотрудником Института Мировой литературы имени Горького АН СССР.

С 1989 года стал старшим, а с 2000 года – ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства. В 2011–2015 годах он возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. Кроме того, в течение длительного времени был автором и ведущим телепередачи "Документальный экран".