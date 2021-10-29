Звезда "Шерлока" Камбербэтч сыграет роль перебежчика Александра Литвиненко

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива в сериале BBC "Шерлок", снимется в мини-сериале "Лондонград" канала HBO. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Британцу досталась главная роль. Ленту снимут по книге Алана Коуэлла "Последний шпион".

В ее основе лежит история бывшего сотрудника советской и российской госбезопасности Александра Литвиненко. Его убили в 2006 году в Англии, отравив полонием.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.