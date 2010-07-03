Режиссер Астрахан опроверг отсутствие просмотров у своего фильма

Фото: кадр из фильма “Любовь без правил”, режиссер Дмитрий Астрахан

Режиссер Дмитрий Астрахан опроверг сообщения о том, что зрители не проявили интереса к картине "Любовь без правил". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Астрахана, картину прокатывала сеть кинотеатров "КАРО", фильм также доступен в онлайн-кинотеатрах. Режиссер комедии считает неправдой информацию о том, что никто не пришел на просмотр в кинозалы.

Дмитрий Астрахан отреагировал на заявление СМИ о том, что картина "Любовь без правил" провалилась в прокате, а пользователи портала "Кинопоиск" поставили ей 3,9 балла из 10 возможных. При этом на производство фильма министерство культуры РФ выделило 6 миллионов рублей.

Режиссер рассказывал о своем фильме в программе "Выходные данные" с Федором Баландиным.