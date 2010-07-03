В Париже умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Американская джазовая певица Нэнси Холлоуэй (Браун) скончалась у себя дома в Париже в возрасте 86 лет, передает ТАСС.
Причины смерти не уточняются.
Браун, прославившаяся выступлениями в стиле джаз, поп и соул, родилась в Кливленде, штат Огайо, в 1932 году. В 1960-м она перебралась в Париж, где начала строить музыкальную карьеру. Ее основным место выступлений стал джазовый клуб Mars Club. Самым успешным синглом певицы оказалась песня T'en va pas comme a – это адаптация хита Дайон Уорвик Don't Make Me Over.
Всего с 1963-го по 1982 год Холлоуэй издала пять сборников и снялась в девяти фильмах. Также она активно участвовала в благотворительной деятельности, направленной на борьбу с распространением ВИЧ. В 2008 году певица покинула сцену из-за проблем со здоровьем.
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