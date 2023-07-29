Прощание с Ниной Дробышевой началось в Театре Моссовета

Фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой началась на сцене Театра имени Моссовета, в котором она служила с 1962 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что гроб установили на самой сцене театра, а рядом с ним – траурные венки. Церемонию сопровождает подборка фотографий актрисы, которые выведены на экран над сценой. Также играют песни Эдит Пиаф, роль которой в театре Дробышева исполняла на протяжении многих лет.

Проститься с артисткой пришли родные, коллеги и почитатели таланта артистки. Дробышеву похоронят на Троекуровском кладбище.

В пресс-службе Театра имени Моссовета сообщили о смерти Дробышевой 27 июля. Артистка ушла из жизни в возрасте 84 лет.

В СМИ отмечали, что актриса продолжительное время боролась с болезнью.