Ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Дробышева

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Народная артистка РСФСР Нина Дробышева ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета, в котором актриса прослужила больше 60 лет.

"Сегодня ночью не стало <...> уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Масштаб ее таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны <...> стали легендами и вошли в историю отечественного театра", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, актриса продолжительное время боролась с болезнью.

Дробышева наиболее известна по роли Саши Львовой в фильме Григория Чухрая "Чистое небо". Также зритель знает ее по таким картинам, как "Два капитана" и "Волк". К труппе Театра имени Моссовета актриса присоединилась в 1962 году. Там одной из наиболее заметных ее работ стала роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле.

