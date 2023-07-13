Умерла актриса Лариса Маршалова

Фото: teatrkinoaktera.by

Белорусская актриса Лариса Маршалова умерла в возрасте 45 лет, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на минский Театр-студию киноактера, где она служила с 2001 года.

Причины скоропостижной смерти артистки не приводятся. Известно лишь, что Маршалова ушла из жизни утром 13 июля.

Предварительная дата прощания и похорон назначена на 14 июля.

Лариса Маршалова родилась 22 августа 1978 года. В кино актриса дебютировала в 2000 году. За годы карьеры она сыграла в 114 проектах, включая белорусские, российские и совместные фильмы.

Среди них – "Каменская", "Мужчины не плачут", главная роль Иры в "Воскресенье в женской бане", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "Псевдоним "Албанец", "Подъем с глубины".