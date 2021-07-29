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Американская актриса Пэрис Хилтон опровергла сообщения СМИ о своей беременности. Об этом сообщает "Мир 24".

Она заявила, что планирует завести детей с бизнесменом Картером Реумом лишь после свадьбы.

"Единственное, что у меня сейчас в духовке – это лазанья. Я еще не беременна, я жду свадьбы, только после нее", – сказала Хилтон.

Информацию о беременности Пэрис Хилтон также опровергла ее сестра Ники.

Ранее певица Нюша официально объявила о второй беременности. Певица в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото с округлившимся животом.