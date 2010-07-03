В СЖР оценили выдвижение интервью с Путиным на "Эмми"

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Следить за судьбой выдвинутого на "Эмми" интервью ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса с Владимиром Путиным будет интересно, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Интервью номинировано на "Эмми" в категории "Выдающееся эфирное интервью". Это стало первой номинацией для телеканала.

Шариф отметил, что Уоллес является легендой американской тележурналистики с репутацией достаточно жесткого интервьюера.

У Путина он взял интервью после первой встречи российского президента с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Интервью показали в записи в тот же день. По словам Уоллеса, интервью проходило в посольстве РФ в Хельсинки и продолжалось около 35 минут.

Во время разговора телеведущий передал Путину текст обвинений России во вмешательстве в выборы президента США.

В интервью журналист также затронул темы Сирии, Крыма, российского оружия и инцидента в Солсбери. На YouTube-канале Fox News интервью посмотрели более 1,2 миллиона человек.

Победителей премии объявят 24 сентября.