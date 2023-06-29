Российских документалистов пригласили в киноакадемию США

Фото: Maxim Arbugaev/ВКонтакте

Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщается на сайте организации.

Данное приглашение за вклад в киноиндустрию было направлено 398 деятелям кино.

В академии отметили, что приглашенные представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии, которые сделали жизненно необходимый вклад в индустрию.

Режиссеров Арбугаевых пригласило отделение документалистики.

Ранее картина режиссеров "Выход", попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".

До этого сообщалось, что в РФ предложили показывать короткометражки молодых режиссеров перед киносеансами. Данное предложение "Газпром-Медиа Холдинг" вынесет на обсуждение в ходе Российской креативной недели.