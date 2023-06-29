02:11Культура
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Фото: Maxim Arbugaev/ВКонтакте
Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщается на сайте организации.
Данное приглашение за вклад в киноиндустрию было направлено 398 деятелям кино.
В академии отметили, что приглашенные представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии, которые сделали жизненно необходимый вклад в индустрию.
Режиссеров Арбугаевых пригласило отделение документалистики.
Ранее картина режиссеров "Выход", попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
До этого сообщалось, что в РФ предложили показывать короткометражки молодых режиссеров перед киносеансами. Данное предложение "Газпром-Медиа Холдинг" вынесет на обсуждение в ходе Российской креативной недели.
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