Скелет кита из фильма "Левиафан" вернули в Териберку

Фото: ТАСС/пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн"
Скелет кита из картины "Левиафан" Андрея Звягинцева вернули на место, в село Териберка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
"Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату", – сказал чиновник.
Он уточнил, что по договоренности с собственником скелет в течение четырех месяцев восстанавливали шестеро реставраторов.
Чибис также добавил, что село ежегодно посещают 40 тысяч туристов, при этом собственные доходы Териберки составляют 1,3 миллиона рублей, сюда же входят и доходы от туризма.
Ранее "Левиафан" вошел в список лучших фильмов десятилетия по мнению издания The Hollywood Reporter. В рейтинге он занял шестое место. На первом оказался мини-сериал "Карлос", на втором – фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть", на третьем – "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэн.
Ранее картина Звягинцева была награждена призом за лучший сценарий в Каннах и премией "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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