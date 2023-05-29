Скончался каскадер Гари Кент, ставший прототипом персонажа фильма "Однажды в Голливуде"

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Американский кинорежиссер, актер и каскадер Гари Кент ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Смерть Кента подтвердил его сын. Уточняется, что актер умер в доме престарелых в Техасе. У него есть шестеро детей и четверо внуков. Близкие сообщили, что развеют прах каскадера над Тихим океаном, как он сам того желал.

Гари Кент родился в округе Уолла-Уолла штата Вашингтон в 1933 году. Свою первую роль он получил в 1959 году, а затем сыграл еще в нескольких картинах. Однако в кинематографе он больше прославился как каскадер. Из профессии пришлось уйти в результате травм. На некоторое время Кент стал отвечать за постановку трюков для различных фильмов.

Каскадер вдохновил кинорежиссера Квентина Тарантино, когда тот работал над созданием кинокартины "Однажды в Голливуде". Именно с Кента списан образ персонажа Клиффа Бута, роль которого досталась голливудской звезде Брэду Питту. Отмечается, что Тарантино взял интервью у каскадера, в котором он рассказал о своей жизни и профессии.

