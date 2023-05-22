Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер на 66-м году жизни. Об этом информирует сайт kino-teatr.ru.

Причина смерти актера неизвестна. Уточняется, что Лукошков ушел из жизни 19 мая, но новость об этом поступила лишь сейчас.

Звание заслуженного артиста РФ актер получил в 2002 году. За весь свой профессиональный путь он принял участие во многих телепроектах: "Черный ворон", "Веер леди Уиндермир", "Гвоздь из родного дома", "Алкмена и Амфитрион", "В открытом море", "Носорог".

В период с 1979 по 1989 год Лукошков осуществлял деятельность в Ленинградском академическом театре драмы имени Александра Пушкина (Александринский театр). Впоследствии актер создал салон-театр "Санкт-Петербург". Там он работал художественным руководителем.

Кроме того, Лукошков занимал пост директора "Классик-центра", а также руководителя телеканала "51".