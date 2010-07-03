David August станет хедлайнером ночной программы Bosco Fresh Fest

29 июня в Московском Дворце пионеров пройдет фестиваль современной музыки и культуры Bosco Fresh Fest. Помимо дневной программы, хедлайнерами которой станут James Blake и Róisín Murphy, на фестивале будут действовать целых две ночных сцены. За программу ночной части фестиваля отвечает московское творческое объединение Esthetic Joys, которое объявило артистов.

С live-выступлениями на сцену выйдут немец David August, прошедший в своем творчестве длинный путь от дип-хауса до диско и даже эмбиента, и Bocksrucker, чью музыку сравнивают с дьявольской драмой, прибавленной к техно и пост-панку. Свой лайв также представит бельгийско-карибская певица Charlotte Adigery, играющая ироничный синти-поп вместе с электро и элементами трип-хопа. На фестивале артистка выступит вместе с продюсером Bolis Pupul.

Кроме них, свой тяжелый индустриальный лайв сыграет Cienfuegos, недавно выпустившийся на L.I.E.S. Records, а также берлинский клубный музыкант Errorsmith, играющий лайвы с помощью самостоятельно разработанных программ. Ночью также выступит австриец Dorian Concept, включающий в свои сеты джаз, хип-хоп и IDM.

Фото: предоставлено организаторами

Среди других артистов – Erol Alkan, владелец лейбла Phantasy, прославившийся не только как исполнитель, но и как ремиксер, и Intergalactic Gary – легендарный нидерландский артист и музыкальный селектор, полностью изменивший амстердамскую электросцену.

Вместе с ними на фестивале выступит дэнсхолл-артистка Miss Red со своим фирменным ямайским звучанием. Другой артист ночи – резидент Arma17 Hipushit, чьи сеты всегда складываются в полноценную музыкальную историю. Фестиваль закроет один из главных героев московской музыкальной жизни Lipelis.

Начиная с 2012 года на площадках Bosco Fresh Fest собираются самые долгожданные исполнители из России, Европы и Америки. Хотя музыка – это душа фестиваля, ей он не ограничивается. Гости получат все составляющие яркого летнего воспоминания – от вкусной еды и лекций до стрельбы из лука и маркета с одеждой.

Фото: предоставлено организаторами

В этом году действо пройдет во Дворце пионеров – памятнике советского модернизма, где в свое время воспитывали "новых людей для новой страны". Здесь проходили детские кружки по науке, спорту и искусству, а сегодня учат кибернетике и робототехнике, снимают кино и ставят спектакли. Фестиваль впервые в современной истории объединит настоящее и прошлое советского памятника, наполнив его новыми людьми, музыкой и духом.

Приобрести билеты можно на сайте.