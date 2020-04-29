Крутой раскрыл тайну создания песни "Любовь, похожая на сон"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Популярной песне "Любовь, похожая на сон" уже более 25 лет. Композитор Игорь Крутой вспомнил, как была написана композиция, исполняемая в дальнейшем Аллой Пугачевой, передают "Дни.ру".

По словам музыканта, в 1994 году, когда вышла песня, она произвела фурор среди слушателей.

"Я написал 18 вариантов музыки к этой песне, прежде чем это устроило Примадонну, и стал думать, кто бы мог написать стихи. Именно в этот момент мне на глаза попались стихи молодой малоизвестной поэтессы Валерии Горбачевой", – вспоминает Крутой.

В дальнейшем, по словам Крутого, текст будущего хита был показан исполнителю Филиппу Киркорову.



Киркоров также одобрил ее, сказав, что у него появились мурашки при прослушивании.

"По приезде в Москву я помчался показывать ее Алле Борисовне, и счастливей меня в тот момент человека на Земле не было", – делится композитор.

В 2018 году продюсер "Ласкового мая" назвал единственную любовь Пугачевой.