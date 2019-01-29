"Москино" бесплатно покажет фильмы о войне в феврале

Фото: Кадр из фильма "Корпус генерала Шубникова". Режиссер Дамир Вятич-Бережный. 1980 год
"Москино" подготовило показы кинофильмов к 76-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В кинотеатрах сети в первой половине февраля покажут шесть лент, среди которых "Двадцать дней без войны", "Горячий снег" и "Возмездие".
"В программу "Синематека: о войне" вошло шесть кинолент. Основная ее тема – Великая Отечественная война и героизм русских солдат в битве под Сталинградом", – приводятся в сообщении слова гендиректора сети "Москино" Светланы Максимченко.
Также показы пройдут ко Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечают 15 февраля.
"Ко Дню памяти воинов-интернационалистов мы покажем драму "Жаркое лето в Кабуле" про работу русского хирурга в госпитале Афганистана", – сказала Максимченко.
Посмотреть ленты можно в кинотеатрах: "Искра", "Спутник", "Молодежный", "Сатурн", "Салют" и "Полет".
Предварительная регистрация не требуется. Расписание можно посмотреть на сайте "Москино".
Ранее сообщалось, что в России появилась система киноабонементов. Пока он работает только в Москве и Петербурге. Сервис позволяет попасть в залы "Синема парк", "Формулы кино", "Киномакс", "Москино" и других популярных сетей. Проход по абонементу доступен не более одного раза в день. Для Москвы услуга стоит 1 190 рублей в месяц на одного человека и 2 190 рублей на двоих.
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