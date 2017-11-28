Стало известно имя обладательницы титула "Мисс Москва 2017"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Обладательницей короны "Мисс Москва" стала 21-летняя Елизавета Лопатина. В борьбе за титул девушка обошла 40 красоток.

Как сообщает "Комсомольская правда", в конкурсе участвовали порядка 40 красавиц. Самой младшей из них было 14 лет, а самой старшей - 29. Более того, среди участниц даже оказалась молодая мама с ребенком. Правда, в топ–8 победительниц они не вошли.

Так, по информации ТАСС, титул "Краса Москвы" получила Анна Дильман, а звание "Московская красавица" жюри присудило Наталье Фирсовой. В номинации "Юная Краса Москвы" победила Лада Мишина, а "Юной Мисс Москва" стала Анна Конаныхина.

Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. Это не только соревнование самых красивых девушек столицы, но еще и красивое театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В этом году, например. хореографией конкурса занималась Алла Духова, основатель всемирно известного балета Todes.