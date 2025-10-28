Дочь режиссера Меньшова выступила против создателей сериала "Москва слезам не верит"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая Юлия Меньшова выразила несогласие с использованием названия фильма ее отца Владимира Меньшова в новом кинопроекте "Москва слезам не верит". Об этом сообщает Pravda.Ru.

Музыкальный сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" снят режиссерами Ольгой Долматовской и Жорой Крыжовниковым. Как и кинокартина Меньшова "Москва слезам не верит", он посвящен истории подруг и их поискам счастья в столице.

Дочь Меньшова заняла принципиальную позицию по защите творческого наследия отца. Ее переговоры с продюсерами сериала не привели к компромиссу.

"Я тот наследник, который стоит на страже чести, достоинства и памяти своего отца, а не зарабатывает на нем", – заявила Меньшова в шоу "50 вопросов".

Создатели нового сериала решили не менять название, объяснив это коммерческой целесообразностью и отсутствием авторских прав на известную фразу.

Ранее стало известно о премьере сериала Крыжовникова. Она состоялась в начале сентября, первую серию показали на Болотной площади в столице. Актеры нового проекта, Рузиль Минекаев и Мария Камова, устроили автограф-сессию перед показом.

В 1981 году фильм Меньшова был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

