Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Паоло Роверси "Календарь Pirelli 2020"

Фото: Верона. Календарь Pirelli 2020. Паоло Роверси. "В помсках Джульеты"

29 октября в рамках "Фотобиеннале-2020" в ММАМ откроется выставка легендарного календаря Pirelli, автором которого в этом году стал знаменитый итальянский фотограф Паоло Роверси.



В день открытия не пропустите прямую трансляцию экскурсии по экспозиции, которую организаторы мероприятия проведут специально для зрителей Москвы онлайн.

Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства: Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур и другие.

Смотрите прямую трансляцию 29 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.