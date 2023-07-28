Прощание с актрисой Ниной Дробышевой пройдет 29 июля в Театре Моссовета

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой состоится в эту субботу, 29 июля, в Театре имени Моссовета. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.

"Прощание <...> пройдет в Театре Моссовета в субботу, 29 июля, в 11:00", – говорится в публикации.

Нина Дробышева ушла из жизни накануне, 27 июля, в возрасте 84 лет. Долгое время актриса боролась с болезнью.

Дробышева наиболее известна по роли Саши Львовой в фильме Григория Чухрая "Чистое небо". Также зритель знает ее по таким картинам, как "Два капитана" и "Волк".

С начала 1960-х актриса служила в Театре имени Моссовета, где одной из самых заметных ее работ стала роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле.

