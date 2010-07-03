Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме

Фото: кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л." 2015 год, реж. Гай Ричи

Британский актер Генри Кавилл, который известен по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в новом фильме "Энола Холмс". Картина рассказывает о сестре детектива.

Главную женскую роль исполнит Милли Бобби Браун, а в роли матери Энолы предстанет британская актриса Хелена Бонем Картер, сообщает издание Empire.

Планируется, что снимать фильм начнут этим летом. Дата выхода картины пока не известна.

Картина основана на романах американки Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс", опубликованных с 2006 по 2010 год.



Осенью прошлого года стало известно, что Кавилл разорвал отношения с кинокомпанией Warner Bros.

Warner Bros. предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме "Шазам!", однако переговоры зашли в тупик.

