Пугачева вышла на сцену на концерте "Машины времени" в Израиле

Фото: instagram.com/alla_orfey/ (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева посетила концерт группы "Машина времени" в Израиле и встретилась с лидером группы Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом). Роликами с мероприятия артистка поделилась на своей странице в в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На первом видео показано, как Пугачева сидит на концерте в первом ряду. На следующем видно, что певица вышла на сцену со всеми участниками группы.

"Машина Времени" в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!" – написала она под роликом.

Алла Пугачева, ее дети и муж Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) покинули территорию России после начала спецоперации. Последний выступил с критикой в отношении действий РФ на Украине. После того, как Галкина объявили иноагентом, она попросила внести ее в такой же реестр и подчеркнула, что солидарна с супругом.

Уже 15 мая стало известно, что юморист направил иск в Замоскворецкий суд Москвы с целью оспорить статус иностранного агента.