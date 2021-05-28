Тилль Линдеманн анонсировал новый клип с Александром Реввой

Фото: YouTube/Till Lindemann

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал тизер нового клипа. В нем демонстрируется бюст Ленина, а также Александр Ревва в роли сотрудника правоохранительных органов.

Режиссером выступил Сергей Грей. Среди известных его работ – клип на песню "Зацепила" Артура Пирожкова (сценический псевдоним Реввы).





Ранее Линдеманн опубликовал клип в котором он на русском языке спел песню Евгения Долматовского "Любимый город". В его исполнении она звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

