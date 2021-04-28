Политехнический музей оцифрует более 2,5 тыс экспонатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский политехнический музей начал оцифровку своих экспонатов, в ближайшие пять лет в онлайн-формат планируют перевести свыше 2,5 тысячи предметов коллекции. Об этом сообщает пресс-служба музея.
"Весной 2021 года Политехнический музей при поддержке мецената Руслана Горюхина начал оцифровку своих фондов. Первые 50 уникальных экспонатов уже можно изучить на портале "Большой музей". В ближайшие пять лет в онлайн-коллекцию музея войдут более 2,5 тысячи устройств и предметов, представляющих историческую и культурную ценность", – говорится в релизе.
В настоящее время пользователи могут ознакомиться на портале с уникальными устройствами, сохранившимися в единственном эксземпляре. В их числе микроскоп простого демонстрационного прозектора Переверзева (1846), микроскопический кабинет Либеркюна (1730–1740), аппарат "Говорящая бумага" (1936), стационарный шоринофон для записи звука на киноленту (1942) и советский лунный скафандр "Кречет" (1969).
По словам замдиректора музея Натальи Сергиевской, оцифровка экспонатов соответствует основной задаче музея, которая заключается в сохранении технологического наследия и предоставлении школьникам, дизайнерам, историкам, ученым и инженерам источников развития собственной технической идеи. Она напомнила, что музей начал собирать свою коллекцию с Политехнической выставки 1872 года.
"Сейчас в коллекции 217 тысяч единиц хранения, больше 100 тематических коллекций. В них представлена история развития самых разных научных и технических областей – от часов и научного оборудования до медицинских приборов и автомобилей. Фонды Политеха постоянно пополняются, исследовательская работа не останавливается ни на минуту", – отметила Сергиевская.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы стартовал историко-образовательный квест для школьников "Подвиг народа". Отмечается, квест пройдет на экспозиции "Подвиг народа" среди трехмерных масштабных диорам и исторических декораций. Команды участников будут реконструировать эпизоды Великой Отечественной войны, взяв на себя роль защитников Брестской крепости, участников штурма Рейхстага или работников заводских цехов.
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