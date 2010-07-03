Хотиненко поделился новостями о состоянии режиссера Соловьева

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Состояние здоровья режиссера Сергея Соловьева улучшилось, кризис миновал. Об этом рассказал народный артист России Владимир Хотиненко, который возглавляет кафедру режиссуры игрового фильма ВГИК, где работает Соловьев.

"Есть информация, что ему стало лучше и, слава богу, кризис миновал", − цитирует Хотиненко Агентство "Москва". Собеседник агентства признался, что пока трудно сказать, когда Соловьев сможет вернуться к работе. "Не знаю, тут вся надежда на врачей", − подчеркнул народный артист. Он также выразил надежду, что "все обойдется".

Накануне член правления Гильдии кинорежиссеров России Вадим Абдрашидов также заявил, что врачи положительно оценивают динамику состояния режиссера.

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По данным СМИ, Соловьева госпитализировали из-за переутомления после многочисленных перелетов. Медики заверили, что угрозы жизни режиссера нет. При этом некоторые издания писали, что Соловьев попал в больницу из-за проблем с сердцем и язвы желудка.