Коллеги режиссера Соловьева рассказали о его состоянии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Динамика состояния режиссера Сергея Соловьева, попавшего в столичную больницу, оценивается как положительная. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена правления Гильдии кинорежиссеров России Вадима Абдрашидова.

По данным СМИ, народного артиста Российской Федерации госпитализировали из-за переутомления, вызванного множеством перелетов. Сейчас его жизни ничего не угрожает, утверждают врачи.

Ряд изданий отмечали, что Соловьева доставили к докторам из-за проблем с сердцем и язвы желудка.

Среди известных работ режиссера киноленты "От нечего делать", "Предложение", "Егор Булычев и другие", "Сто дней после детства", "Чужая Белая и Рябой", "Дом под звездным небом", "Три сестры", "Нежный возраст" и "О любви".

