Госпитализирован режиссер Сергей Соловьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза – эмблема печати, красная роза – эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован. Он попал в больницу из-за переутомления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

"В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачам, нет. Его обследуют доктора", – сказано в сообщении.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Соловьев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Соловьев дебютировал в кино в 1970 году двумя новеллами "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам Антона Чехова. В 1971 вышла его первая полнометражная картина "Егор Булычев и другие". Также его фильмографию составляют фильмы "Сто дней после детства", "Чужая Белая и Рябой", "АССА", "Дом под звездным небом", "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви" и другие.

С 1985 года Соловьев преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР за фильм "Сто дней после детства", премии Ленинского комсомола, премии "Кинотавр", также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.