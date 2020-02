The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время выступления

Фото: AP Photo/Matt Sayles

Участницы группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции телепередачи The one show, сообщает "Газета.ру".

Певицы исполняли свой новый трек React, однако, когда звукорежиссер включил фонограмму, они пропустили первые реплики.

Чтобы спасти ситуацию, телеведущий Мэтт Бэйкер скомандовал начать все сначала. Со второй попытки группа сумела выступить.

В ноябре прошлого года певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.

Ранее сообщалось, что известный гитарист Джон Фрушанте вернулся в американскую рок-группу Red Hot Chili Peppers. Фрушанте возвращается в коллектив во второй раз. Последний раз он ушел в 2009 году из-за перемен в его музыкальных интересах.