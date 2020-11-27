В кинотеатрах "Москино" покажут фильмы с участием Алисы Фрейндлих

Фото: стоп-кадр из фильма "Служебный роман", 1977 год, режиссер – Эльдар Рязанов
Фильмы с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих покажут в кинотеатрах сети "Москино" в декабре в честь дня рождения актрисы, сообщает пресс-служба департамента культуры.
Также в кинотеатрах "Космос", "Салют" и "Факел" пройдет специальный показ документального фильма "Алиса. Волнение". Предпремьера запланирована на 6 декабря в "Космосе".
Фильм Дениса Клеблеева снят в период репетиций и премьеры спектакля "Волнение" в БДТ имени Товстоногова, где Алиса Фрейндлих играет известную американскую писательницу из Нью-Йорка.
7 и 8 декабря в кинотеатрах "Салют" и "Факел" пройдут покажут фильмы "Служебный роман" Эльдара Рязанова и "Успех" Константина Худякова. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Наиболее известна по картинам "Соломенная шляпка", "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".
Ранее Минкультуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала.
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