Гостем "The City. Говорим" станет режиссер фильма "Купе номер 6" Юхо Куосманен

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Гостем программы "The City. Говорим" станет режиссер фильма "Купе номер 6" Юхо Куосманен. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля – 2021. Смотрите эфир в ночь с 27 на 28 октября в 00:25 на телеканале Москва 24.

Как в эпоху пандемии снять международный кинопроект? За что за рубежом так любят российского актера Юру Борисова? Об этом ведущий "The City. Говорим" Александр Богуславский поговорит с Юхо Куосманеном.

Предпремьерный закрытый специальный показ фильма "Купе номер 6" прошел 25 октября.

По сюжету, Лора – студентка из Финляндии – садится в поезд Москва – Мурманск и отправляется на север, чтобы увидеть петроглифы и заодно убежать от безответной любви. Волею судьбы ей приходится разделить долгую дорогу и тесное купе с грубоватым русским шахтером Лехой (Юрий Борисов). Случайное соседство помогает двум героям осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Литературной основой сюжета стал роман Росы Ликсом.