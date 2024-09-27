Кинопарк "Москино" будет открыт для всех желающих 28 и 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные, 28 и 29 сентября, гости кинопарка "Москино" смогут осмотреть натурные площадки для съемок фильмов и сериалов, посмотреть фильмы "Особенности национальной больницы" и "Золушка", а также принять участие в мастер-классах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости кинопарка "Москино" в рамках экскурсий "Киноэкспедиция" посетят натурные площадки самолета Ту-154, который можно увидеть снаружи, улиц Берлина, центра Москвы, ковбойского городка и столиц времен 1940-х. На два дня запланированы 12 экскурсий продолжительностью по 1,5 часа.

В субботу, 28 сентября, в 19:00 состоится платный предпремьерный показ фильма "Особенности национальной больницы". Перед зрителями выступят режиссер Станислав Светлов и другие члены съемочной группы. Создатели ленты ответят на вопросы об особенностях и трудностях съемочного процесса.

В воскресенье, 29 сентября, в 13:00 запланирован показ фильма "Золушка" 1947 года. Картину покажут в цветной версии на большом экране впервые. Перед сеансом в холле кинотеатра в 12:00 начнется бал-маскарад для зрителей до 14 лет. В финальной части состоится конкурс костюмов. Победителям, которых выберут сами участники бала, вручат пригласительные билеты на показы анимационных фильмов в сети кинотеатров "Москино".

Мастер-класс "Я – актер" пройдет в оба дня: 28 сентября с 12:00 до 17:00, 29 сентября – с 13:00 до 18:00. Участники раскроют свой творческий потенциал, попробуют себя в роли любимых героев кино, а также побывают на сцене и в кадре. На занятии "Театр танца" гостям предстоит создать пластические образы, научиться языку тела и передаче мыслей в движении. Кроме того, состоятся занятия по вокалу "Услышь себя, и тебя услышат все!", на которых можно будет поработать с голосом и дыханием.

Для детей от пяти лет в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 состоятся мастер-классы по декорированию масок, на которых участники узнают секреты бутафории. Все желающие смогут создать аксессуар съемочной площадки – кинохлопушку. Для детей будет работать зона аквагрима.

Между тем 28 и 29 сентября любителей активного образа жизни вновь ждет беговой уик-энд – в парке "Битцевский лес" пройдут традиционные осенние кроссы от команды Бегового сообщества. 28 сентября участники пробегут по извилистым дорогам два километра. В воскресенье к беговым выходным присоединятся и любители классики: 29 сентября состоится забег по пересеченной местности на дистанции от двух до восьми километров – "Лисья гора".