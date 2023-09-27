Шоу трех роялей Bel Suono состоится в Москве 7 октября

Фото: пресс-служба Bel Suono

Шоу трех роялей в исполнении фортепианного трио Bel Suono пройдет на сцене Crocus City Hall 7 октября. Выступление станет началом большого концертного тура в поддержку нового альбома "Universe/Вселенная".

Программа солистов шоу Никиты Хабина, Антона Мосенкова и Кирилла Гущина вобрала в себя мелодии разных жанров, эпох и форматов. Музыканты впервые сыграют произведения из нового альбома, среди которых неожиданное прочтение "Лунной сонаты" Бетховена и тема из оперы "Кармен" Жоржа Бизе. Также зрители услышат саундтреки из популярных фильмов и авторские произведения солистов Bel Suono.

Концерт начнется в 19:00. Билеты уже в продаже.

Ранее концертный зал "Зарядье" объявил праздничную программу в честь своего пятилетия. В музыкальном марафоне, который пройдет 1 октября, поучаствуют ведущие коллективы и исполнители. Начало программы намечено на 11:00.