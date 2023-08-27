Умерла профессор ГИТИСа Лилия Таланкина

Фото: телеграм-канал "ГИТИС"

Умерла балетмейстер, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина в возрасте 90 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского института театрального искусства.

"Отпевание Лилии Михайловны Таланкиной состоится в понедельник, на Успение в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе (улица Новокузнецкая, 23Б. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

В институте выразили соболезнования родным и близким Таланкиной.

Лилия Таланкина родилась 16 марта 1933. В 1950 году поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа к педагогу Ростиславу Захарову. В 1956 году начала преподавать на балетмейстерском факультете этого же института. Таланкина более 15 лет была завкафедрой сценического танца и профессором. В течение многих лет Таланкина работала в Учебном театре ГИТИСа.

Кроме того, Таланкина являлась главным балетмейстером Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Там балетмейстер поставила порядка сорока спектаклей. Также Таланкина сотрудничала с разными театрами в России и за рубежом. Помимо этого, она играла в кино.

В 1985 году Таланкина стала заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 1997 году ее наградили орденом Почета, а в 2013 году –

медалью ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени.