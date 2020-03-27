Московские театры покажут спектакли в режиме онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские театры во Всемирный день театра покажут спектакли в режиме онлайн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

"27 марта отмечается Всемирный день театра. В нынешних условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции московские театры предоставят возможность увидеть мероприятия не выходя из дома, в режиме онлайн", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что концертный зал "Зарядье" будет транслировать выступления музыкантов Даниила Крамера и Анны Бутурлиной, камерного оркестра Musica Viva и Андрея Гугнина, Александра Гиндина и Василия Ладюка, а также Бориса Андрианова и Бориса Березовского.

В онлайн-режиме будет работать и Театр на Таганке. Зрители увидят записи спектаклей Юрия Любимова и другие. А московский театр "Современник" запустил онлайн-проект "Доктор Чехов", в рамках которого ежедневно в 19:00 актеры читают отрывки из произведений классика.

МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры делятся со зрителями своей жизнью вне театра. А театр "Практика" запустил новый проект "Поколение".

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования, учеба проходит в дистанционном режиме. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

