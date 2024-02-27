Прощание с актером Эрнстом Романовым пройдет 29 февраля

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Прощание с советским и российским актером Эрнстом Романовым пройдет 29 февраля в Театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Прощание состоится с 11:30 до 13:45 в Петербурге, на Большом проспекте Петроградской стороны, 75/35.

"Очень просим не приносить венки, только живые цветы", – говорится в сообщении театра.

Народный артист России Эрнст Романов ушел из жизни 25 февраля. В театре, где служил актер, выразили искренние соболезнования жене деятеля Лейли Киракосян, а также его детям и внукам.

Зрителям Романов известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а также по съемкам в картине "Собака на сене". Среди других его работ – "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова".